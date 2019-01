En kverulant står for underholdningen når premiene for årets «ti på topp» deles ut

Sport

Ti på topp er et tiltak som startet i år 2000 for å få folk til å gå på tur, og å oppdage nye steder og bli bedre kjent i nærmiljøet. Ti på topp i Hemne er et samarbeid mellom idrettslagene Eide, Vinjeøra og Staurset.

Hvert år fra april til oktober kan man gå på ti topper i distriktene Eide, Vinjeøra (inkl. Søvassdalen) og Staurset (inkl. områdene rundt Vinjefjorden).

Lørdag 26. januar er det duket for premieutdeling for årets utgave av ti på topp. Det foregår i Vinjetun samfunnshus på Vinjeøra.

Tora Vaagan Hofset forteller at dette er et veldig populært tilbud som flere benytter seg av i løpet av året. I år var det 224 personer som gikk på fem topper eller mer og dermed får premie.

Derfor blir det lørdag utdeling av pins og deltakerbevis, samt trekking av tur og andre premier.

- Kontigenten som deltakerne betaler inn går for det meste til premier og i år blir det delt ut en premie på reisegavekort på 4000 kroner blant annet, sier Vaagan Hofset.

Hun er også godt fornøyd med underholdningen de har fått inn til premieutdelingen.

- I år har vi fått med oss «Kverulanten» eller Willy Merkesnes som han heter. Han sier det alle sammen tenker, men ikke tørr å si, så det tror vi blir bra underholdning. Dette er et to timers arrangement med både mat, kaffe og underholdning hvor nærmere 100 har brukt å møte opp, sier Vaagan Hofset og håper at mange får muligheten til å komme.