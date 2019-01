Nå er det klart når de lokale alpinbakkene åpner

Sport

En skulle kanskje tro at snøfallet som kom sist uke skulle være nok til å åpne alpinanleggene regionen, men både Knyken skisenter og Løkken alpinklubb har måttet vente med åpning, av ulike årsaker.

Grunnen til at Orkdal IL ikke har åpnet bakken i Knyken tidligere er fordi at snøen er for tørr og lett til å få presset den skikkelig ned, men denne uken har idrettslaget produsert en god del kunstsnø som har blitt porsjonert rundt i bakkene hvor det trengs.

Dermed blir det åpning av den nedre heisen på lørdag. På sine hjemmesider skriver idrettslaget at de håper å få åpnet den øvre del i løpet av neste uke.

Løkken alpinklubb har utsatt sin åpning til tirsdag i neste uke. Da skal den nye varmebua i tilknytning til anlegget stå ferdig. Lederen i alpinklubben, Olav Reinert Bergsrønning, gleder seg til åpningen.

- Det blir åpning førstkommende tirsdag. Da er i hvert fall varmebu klar innvendig og der har det blitt veldig bra. Det er vel plass til 20–25 personer i den, sier han.

Forholdene er heller ikke så ille i bakken.

- Det er helt strålende forhold i bakken. Det er hardt og fint og jevnt, forteller han.

PS! Nerskogen skisenter har vært åpent siden 12. januar.

