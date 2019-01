Ex-skistjerne blir profilert bankmann

Sport

Den tidligere skistjernen Eldar Rønning (36) er ansatt som ny privatøkonom i SpareBank 1 SMN.

Rønning er som kjent gift med Laila Selbæk Rønning, som er fra Å i Meldal. De har i mange år bodd i Trondheim.

Rønning har siden han la opp som langrennsløper i 2016 hatt ulike funksjoner i banken, deriblant to år som finansrådgiver.

- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne utfordringen. Som bankens privatøkonom skal jeg drive folkeopplysning som kan bidra til å gi folk bedre råd. Et mantra for meg er å snakke enkelt og forståelig, samme hvor komplekse tema som tas opp, sier Eldar Rønning som snart er i gang for fullt.

36-åringen er i ferd med å fullføre en bachelor innen økonomi, organisasjon og ledelse. Fra før har han en bachelorgrad innen idrett.

Rønning går inn i et nyopprettet ekspertlag i SpareBank 1 SMN, som også består av boligøkonom Jan Håvard Valstad (36) og småbedriftsøkonom Johanna Aaker Lindstad (34).