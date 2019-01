Best av de lokale i NM

Sport

Denne uken går NM på ski av stabelen i Meråker. Torsdag var det duket for 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn på Grova skisenter i Meråker. Fredag er det sprint, lørdag skiatlon og søndag stafetter.

Aunli beste lokale

Lars Ove Aunli har lagt noen tøffe sesonger bak seg i skisporet, men ser nå ut til å ha en god sesong. Allerede tidlig i sesongen viste Aunli prov på god form da han hevdet seg høyt på resultatlistene i sesongens første norgescuprenn. På torsdagens 15 kilometer hang Aunli greit med, men var ikke sterk nok til å kjempe helt i toppen. På passeringene lå Aunli rundt omkring de 30 beste. Han ble til slutt nummer 35 og var 2,35 bak Emil Iversen som tok NM-sølv på hjemmebane.

Løfald nummer 50

I tillegg til Aunli sto også rindalingene Gjermund Løfald og Jo Svinsås på startstreken. Førstnevnte avsluttet 15-kilometeren sterkt og gikk jeg sakte, men sikkert oppover resultatlisten etter en rolig start. Løfald ble til slutt nummer 50 og var drøye tre sekunder bak vinneren.

I fjorårets NM gikk Svinsås inn til en 44. plass på 15-kilometeren og var beste lokale utøver på distansen i fristil. I år var 15-kilometeren i klassisk og Svinsås klarte ikke å kopiere fjorårets sterke løp og måtte ta til takke med en 82. plass og var over fire minutter bak Iversen i mål.

Rennbyggen Håkon Myrmo gikk til slutt inn til en 97. plass.

Suveren Johaug

I kvinneklassen var det ikke mer en to lokale utøvere på startstreken. På torsdagens ti kilometer klarte ikke hemnværingene Pauline Forren og Ragnhild Wingan å hevde seg noe høyt på resultatlistene. Førstnevnte ble til slutt nummer 51, mens Wingan måtte ta til takke med en 53. plass. Duoen var godt og vel syv minutter bak den suverene vinneren Therese Johaug som vant oppsiktsvekkende suverent torsdag. Hele ett minutt og ti sekunder var hun foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen som tok NM-sølvet like foran Ingvild Flugstad Østberg.

ST kommer tilbake med mer fra NM i løpet av helga.