Relanserer tradisjonsrikt turrenn

Kvernsjørennet ble arrangert første gang i 1978. Siste gang rennet ble arrangert var i 2014. I 2015 ble det avlyst på grunn av lite snø og siden den gang har det ikke vært arrangert. Men nå tar Børsa IL tak starter opp igjen med dette tradisjonsrike rennet. I 2014 ble rennet arrangert for 27. gang, så årets renn blir det 28. i rekken.

Kvernsjørennet går av stabelen søndag 3. februar.

Rennet er først og fremst et turrenn og passer godt for familier. Her kan deltakerne velge mellom lang (ca. 18 kilometer) og kort runde (ca. 12 kilometer) via Julvollhytta eller å gå tur-retur hytta.

- Om du er liten og ikke orker å gå så langt så er det bare å snu og komme tilbake til Lyngstua for premie. Alle barn opp til 12 år får premie. I tillegg er det flotte uttrekkspremier på startnummer som alle kan vinne. Dette er varierte gaver fra lokalt næringsliv, sponsorer og i tillegg stiller Børsa IL selv med diversepremier, forteller Beate Napsøy Larsen.

Det er også premie for 5 og 10. Samt 20.-gangs deltagelse i dette rennet. I tillegg vanker det en trippelpremie for dem som deltar på kommunens tre turrenn Kvernsjørennet, Djupsjørennet (17. mars) og Erlendrennet (dato kommer).