Skaun BK inviterer til fest

Skaun BK fyller 40 år 12. februar og arrangerer i den anledning fest i Skaun samfunnshus den 16. februar.

- Her blir det monolog ved Ole Magnar Morken og vi synes det er veldig artig at han ville underholde for oss også. Etter hvert blir det middag og fest, så vi håper vi får fylt samfunnshuset denne dagen, sier leder i Skaun BK Mildrid Wiggen Gimseng.

Med sine 40 år er Skaun BK er forholdsvis fersk klubb, men som særidrettslag så er det ikke så mange som matcher den alderen lokalt. Skaun har i overkant av 700 medlemmer og er den klubben som har flest lag i kretsserien i dalføret på aldersbestemt nivå.

- Skaun har en stolt historie og var ett av de første lagene som hadde kvinnelag for senior. Vi hadde faktisk oppvisningkamp i 1976 fordi det var så spesielt, sier Gimseng som har hatt en eller annen rolle i styret i alle de 40 årene klubben har eksistert.

Lederen håper folk kjenner sin besøkelsestid 16. februar.

- Vi håper det blir en stor fest. Alle som ønsker å komme, kan ta seg en tur. Vi ville gjerne ha det i samfunnshuset, for det var her klubben ble stiftet for 40 år siden, forteller Gimseng.

