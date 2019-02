Rennebu holdt Orkla til uavgjort

Sport

Torsdag kveld var det duket for sesongens første treningskamp for Orkla da Rennebu sto på motsatt halvdel på Orkla Maskin Arena. Rennebu tok steget opp fra 5. divisjon i fjor og skulle i utgangspunktet være grei skuring for Orkla som holder til i 3. divisjon, men det ble langt jevnere enn først antatt.

Orkla tok oppskriftsmessig ledelsen 1-0 ved Magnus Sandvik Høiseth og det holdt seg til pause, men i andre omgangen slo Rennebu tilbake. Gjestene scoret to ganger før Orkla utliknet ved Tor Egil Johansen, men så tok Rennebu nok en gang ledelsen igjen, men Johansen sørget for uavgjort til slutt. Arne Gunnes (2) og Øystein Østerås scoret målene for Rennebu.

Orkla brukte for anledningen 22 spillere som fikk 45 minutter hver.

Stig Kammen oppsummerer kampen mot Rennebu slik på Orklas facebookside:

- Målgaranti ble det. Deilig å være igang igjen. Godt fornøyd med siste 30 minutter i 1. omgang. Da har vi god angrepsrytme og variasjon i angrepsspillet. Effektiviteten er for dårlig, men vi skaper mye. Mange nye relasjoner og i så måte mange svar. 22 spillere i aksjon og mange igang med kamp. Vi slipper inn mål etter personlige feil,og scorer selv etter gode angrep, sier Kammen.

Kommende torsdag venter nok et 4. divisjonslag for Orkla. Da er det Svorkmo som skal prøve seg mot 3. divisjonslaget.