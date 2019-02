Håper å bikke 100 deltakere i helgas minnerenn

Sport

Orkangers skiavdeling ser ut til å være like heldig med værmeldingene under Johan Evjens minnerenn som de var i fjor. Det 41. gang minnerennet går av stabelen. I 1974 gikk løpet av stabelen for første gang og den gangen ble det arrangert på Hemnkjølen. Rennet har blitt arrangert flere plasser opp gjennom årene, men det er i Ulvåsen det hører hjemme. I fjor tok over 100 deltakere turen til løypenettet i Ulvåsen under 40. årsjubileet for rennet og rennsjef Arnt-Otto Lie håper å gjenta suksessen under årets arrangement.

- Vi håper på å passere 100 deltakere også i år. Det er jo meldt veldig fint vær med bare noen få minusgrader og da håper jeg familier, voksne som barn, tar turen hit. Det er artig for ungene å få på seg et startnummer. Det er jo tross alt et veldig familievennlig turrenn, sier Lie.

Konkurranseklassen er også en viktig del av minnerennet. I fjor var det 34 deltakere i konkurranse- og mosjonsklassen som går over 27 kilometer. For de som deltar i trimklassen er det ikke noe krav for hvor langt de går. Det viktigste for arrangøren er at barna kommer seg ut.

- Vi håper at lokale løpere ikke bare stiller opp i Birken, men også stiller til start i lokale skirenn. Det er viktig det også, sier Lie.