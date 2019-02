Blåste liv i populært turrenn - fylte Julvollhytta

Sport

Denne helga relanserte Børsa IL det tradisjonsrike turrennet Kvernsjørennet. Kvernsjørennet ble arrangert første gang i 1978. Siste gang rennet ble arrangert var i 2014. I 2015 ble det avlyst på grunn av lite snø og siden den gang har det ikke vært arrangert.

Rennet er først og fremst et turrenn og passer godt for familier. Her kan deltakerne velge mellom lang (ca. 18 kilometer) og kort runde (ca. 12 kilometer) via Julvollhytta eller å gå tur-retur hytta.

I år bestemte Børsa IL seg for å blåse liv i det en gang så populære skirennet. Det må sies at idrettslaget lykkes bra med det. Til sammen var det over 120 deltakere som møtte opp for å delta.

- Vi valgte å relansere rennet fordi det er en årelang tradisjon som det er synd å bryte, snømangel er rimelig grunn, men ellers skal vi nå gjøre alt vi kan for å holde tradisjon gående. Vi er veldig godt fornøyd med deltagerantallet. 120 stk deltok og mange barnefamilier, mest lokale fra Børsa,Skaun og Buvik IL men deltagere fra Sandanger og Krokstadøra IL tok også turen og det setter vi stor pris på, sier Beate Napsøy Larsen fra Børsa IL.

Antallet deltakere var høyere enn det har vært tidligere, men det er langt igjen til da turrennet var på sitt mest populære.

- De senere år har antallet variert mellom 50-100, så antallet er vi fornøyd med. I glansdagene på 80-tallet var det over 400 deltagere, så vi har et stykke igjen dit. Været var flott med minusgrader og sol. Det var mange blide solfjes blant deltagerne, oppsummerer Napsøy Larsen.