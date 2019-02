Svorkmo holdt følge med Orkla i en time, men så ble det tungt

Sport

Torsdag var det duket for sesongens andre treningskamp for Orkla da 4. divisjonslaget Svorkmo sto på motsatt halvdel i Idrettsparken på Orkanger. Reinert Aakerholms mannskap holdt godt følge med Orkla i første omgang og holdt 3. divisjonslaget til 1–1. Erik Helgetun scoret målet for Orkla, mens Andreas Opphaug scoret for Svorkmo i den første omgangen.

I pausen bytter Orkla ti mann og etter 60 minutter går Orkla opp til 2–1 ved Magnus Sandvik Høiseth. Den siste halvtimen er det Orkla som styrer kampen hvor Sondre Ysland og Espen Løfshus Staveli sørger for at det til slutt blir 4-1-seier.

- første omgang blir ganske lik som andre omgangen mot Rennebu sist torsdag. Rotete og dårlig angrepsrytme og hvor vi er alt for unøyaktige med nest siste og siste pasning. Andre omgang blir mye mer slik som vi ønsket. Ti bytter til pause gjorde at vi fikk ny energi. Flere gode angrep ble rullet opp, litt høyere tempo i alt vi foretok oss, og flinkere både til å holde bredde og gjenskape bredde etter vending av spill, oppsummerer Orkla på sine facebooksider.

Svorkmo var også greit fornøyd med sesongens første treningskamp.

- 1–1 til pause, hvor vi er gode og kompakte. Vi slipper til lite sjanser. Orkla bytter hele laget i pausen og da blir det tungt fra 60 minutter og utover når orkla går opp til 2-1, skriver Svorkmo blant annet på sine facebooksider.