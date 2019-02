Kjemper mot noen av verdens beste i sin aldersklasse

Sport

I januar ble det klart at IL Nor-skiskytter Marit Østhus var tatt ut i troppen som skal til European Youth Olympic Festival i Sarajevo som blir arrangert denne uken. Hun er en av fire norske kvinnelige skiskyttere som ble tatt ut til dette arrangementet av skiskytterforbundet. Østhus leverte to gode konkurranser helga før hun ble tatt ut.

Så langt har Østhus vært gjennom to konkurranser. Tirsdag var det sprinten som gikk av stabelen i Sarajevo. Østhus leverte god skyting på liggende, men måtte tåle to strafferunder på stående skyting. I sporet gikk det ikke like raskt sammenlignet med de aller beste. Hun endte til slutt på en 51. plass, nesten fire minutter bak vinneren Hanna Børve fra Norge.

Onsdag var det duket for normalprogrammet i skiskyting over 10 kilometer. Her får deltakerne 45 tilleggssekunder for hver bom. Østhus nøyde seg med tre bom på de fire skytingene og fikk dermed litt over to minutter i tilleggstid. Det holdt til slutt til en 41. plass for IL Nor-skiskytteren.

Fredag er det duket for stafett for Østhus og Norge.