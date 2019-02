Stengte alpinanlegget

Sport

Alpinanlegget og barneskitrekket i Knyken ble stengt mandag 25. februar. Etter en langvarig mildværsperiode med både vind, regn og plussgrader som tæret på snøen har gjort det ble umulig å holde det åpent lenger.

- Vi klarte å holde det åpent i vinterferien, men valgte bare å ha kveldsåpent på de siste dagene fordi vi merket at interessen ikke var så stor for å stå på ski. Når det er sommer nede i dalen, så finner folket heller frem sykkelen, sier Magne Fossbakk.

Orkdal IL håper, ikke overraskende, på kaldere vær og mer snø slik at anlegget kan åpne igjen i løpet av mars måned og det ser ganske lovende ut om værmeldingene slår til. Både fredag og lørdag er det nemlig meldt en god del snø.

- Mye av snøen er tatt av mildværet, men det er meldt ganske mye nedbør i løpet av helgen, så det er lov å håpe at det kommer nok snø til at vi får åpnet det om ikke så lenge, men vi trenger en del snø for å få åpnet igjen, påpeker Fossbakk.

I langtidsvarselet er det også meldt en god kuldeperiode utover i neste uke. Da blir det også muligheter for å produsere snø, men produksjonen av snø vil nok bli sentrert til skistadion på grunn av junior-NM i skiskyting i midten av mars som nærmer seg med stormskritt.