Suveren seier i Burennet

Burennet som ble arrangert for første gang i 1977, gikk søndag 10. mars av stabelen, for 40. gang. Som vanlig var det start og innkomst på Rennebu Skistadion og litt nysnø gjorde at forholdene rundt den 30 kilometer lange løypen var helt strålende. Burennet har tidligere vært et stort skirenn med opp mot 600 deltakere på det meste, med de siste årene har imidlertid rennet blitt langt mindre og hatt mellom 50 og 70 startende. Årets utgave hadde noe av det samme deltakerantallet som tidligere år. Med 40 i konkurranseklassen og 40 i trimklassen, ble det totalt 80 startende i 40-årsjubileet.

Under ser du resultatene fra årets utgave. Ikke overraskende var det Torleif Syrstad fra Team Koteng som staket seg raskest gjennom de tre milene. Han vant på tiden 1,29,54. I kvinneklassen ble det «hjemmeseier» da Marit Bjerkås kom først i mål på tiden 2,10,27.

Resultater

K15-16:

1. Andrea Vikin, Rennebu IL 2,27,04

K31-35:

1. Marit Bjerkås, Rennebu IL 2,10,27 2. Elise Farstad Djupedal, Trondhjem skiklubb + 19,53 3. Solveig Marie Vognild-Olsen + 29,53 4. Ingrid Thjømøe Yttergren + 33,20

K36-40:

1. Stina Helena Svendsen, Trondhjem skiklubb 2,30,24

K26-30:

1. Kristine Unsgård, Leik IL 2,13,03

M21-25:

1. Torleif Syrstad, Team Koteng 1,29,54 2. Håkon Myrmo, Rennebu IL + 3,35 3. Erik Husby, Buvik IL + 5,49 4. Adrian Sandnes Lillevoll, Valnesfjord IL + 11,46 5. Magne Myrmo, Rennebu IL + 16,13 6. Vegard Selvnes, Orkdal IL + 21,50

M26-30:

1. Gjermund Løfald, Rindal IL 1,32,55 2. Mats Johan Hårstad, IL Snøhetta + 4,33 3. Thomas Lillevestre, Bratsberg IL + 36,50

M31-35:

1. Wilhelm Iversen, Dalguten IL 1,47,31 2. Sindre Haugerud Wold, Rennebu IL + 1,57

M36-40:

1. Erlend Bjerkås, Bratsberg IL + 1,50,17 2. Asgeir Vagnildhaug, Statsnett BIL + 1,18 3. Odd Lykkja, Dalguten IL + 5,52 4. Olav Langseth, Rennebu IL + 19,58

M41-45:

1. Øyvind Børge Vada, Støren Sportsklubb 1,48,16

M46-50:

1. Audun Bakk, Melhus ski 1,33,36 2. Jan Olav Fagerholt, Orkdal IL + 4,25 3. Frode Smevik, Byåsen IL + 8,05 4. Ståle Kirkvold, Stamina + 18,36 5. Arve Kristian Pettersen, Oppdal IL + 45,20 6. Ola Øie, Rennebu IL + 1,08,52

M56-60:

1. Per Ivar Wold, Støren SK 1,40,47 2. Morten Stulen, Sport 1 Støren + 22,52

M61-65:

1. Konrad Unsgård, Leik IL 1,49,31 2. Olav Reidar Solberg, Budal IL + 1,00 3. Ola Berget, Skauga IL + 2,29

M51-55:

1. Rune Hjeldnes, Adresseavisen 1,48,17 2. Roger Monsø, Rupro 10,00 3. Bjørnar Monsø + 24,27

M66-70:

1. Vebjørn Langlete, Budal IL 2,06,58

