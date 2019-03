Berdal i medaljekamp - avgjort etter photofinish

Sport

Snillfjordingen Tore Bjørseth Berdal endte på den sure fjerdeplassen i lørdagens 81. utgave av Birkebeinerrittet, som går fra Rena til Lillehammer.

Sammen med resten av feltet, hadde Berdal, som vant Vasaloppet for to uker siden, ingenting å stille opp med da Petter Eliassen rykket fra feltet med voldsom staking. Eliassen gikk alene i mål etter snaut to og en halv time.

To minutter senere spurtet fem løpere om de to andre plassene på pallen. Andreplassen gikk til Simen Østensen, mens Berdal måtte spurte med Simen Østensen om tredjeplassen.

Løperne klokket inn til nøyaktig samme tid, men Østensen ble dømt foran etter photofinish.

Rennet går i klassisk stil, og med seg må løperne ha en sekk på 3,5 kg og et 800 år gammelt sagn om Kongeriket Norge.