Sport

Marit Østhus (18) var med i medaljekampen på fredagens fellesstart i junior-NM, i Knyken. Så, på siste skyting, kom to skjebnesvangre bom. Dermed endte 18-åringen på 5. plass.

– Jeg lå i en god posisjon da jeg kom inn der, men så fikk jeg to bom på siste stående. Mens jeg gikk strafferunder rakk de andre å gå ut, sier Østhus til avisa Sør-Trøndelag.

- Hva er det som er så vanskelig med siste stående?

– Det som kan være vanskelig er å klare å omstille, og fokusere på hva man skal gjøre. Det gjelder å ikke la tankene gå over på hva som kan skje om man skyter bra - at man kan vinne. Jeg tenkte litt de tankene da jeg kom inn til skyting, men bestemte meg for å gjøre som jeg bruker. Men jeg hadde alt for mye bevegelse i våpenet. Kanskje var de to bommene en kombinasjon av feil tanker og at jeg var sliten.

LES OGSÅ: NM-medaljen glapp på siste skyting

Opptur

På lørdagens sprint endte 18-åringen på 12. plass i K18-klassen.

– Jeg er greit fornøyd med NM-helga. Jeg er mest fornøyd med fellesstarten. I sprinten bomma jeg litt for mye til å klare å hevde meg. Det var en opptur at det funka bedre i sporet. Det var mye bedre enn tidligere i sesongen.

Etter sykdom tidlig i sesongen har Østhus jobbet hardt for å komme tilbake i form. Med ett renn igjen av sesongen, norgescupfinalen på Ål om to uker, er motivasjonen på topp før neste sesong, som starter allerede i mai.

– Motivasjonen er på topp, det er den virkelig. I sesongoppkjøringa til neste sesong gjelder det å være dedikert og trene godt og riktig. Både på skyting og fysisk. Så håper jeg å ha samme progresjon som det jeg hadde til denne sesongen. Jeg føler jeg tok store steg fra i fjor til i år.

- Hva skal du bli bedre på?

– Jeg føler at jeg kan bli bedre på alt, slik vil det alltid være. Men styrken min har i hele år vært skytinga. Jeg har vært stabil der. Og så føler jeg at jeg kan bli mye bedre fysisk. Jeg må arbeide for å klare å gå raskere på ski.

– En bra helg

Samtidig som juniorene konkurrerte om NM-medaljer, gikk seniorene norgescup. Skauningen Kristin Våga Fløttum (22) endte på 24. plass i fredagens fellesstart. På lørdagens sprint tok hun 8. plassen.

– Det var en bra helg. Jeg er veldig fornøyd med lørdagen. Plutselig var det ikke så langt opp lenger. Hadde jeg skutt fullt kunne det blitt pallplass. Det er lenge siden, sier Fløttum til ST.

Etter én bom på stående var avstanden opp til 3. plassen 24 sekunder. På fredagens fellesstart var det skytingen - seks bom - som ødela.

– Jeg skaut meg litt bort på fredag. Det var for dårlig. Hvorfor det ble slik vet jeg egentlig ikke. Eneste svaret jeg har er at jeg ikke var nok på. Jeg følte ikke at jeg gjorde en dårlig jobb. Det er unormalt at jeg bommer så mye.

- Nerver?

– Nei, jeg tror ikke det. Bare en dårlig dag. Jeg var mer nervøs på lørdag, så jeg tror ikke det var derfor. Det er ikke så lett å vite hva som er årsaken.

Satser videre

22-åringen har lagt bak seg en sesong preget av sykdom, men er klar på at hun satser for fullt også neste sesong.

– Jeg har funnet ut at jeg skal ta ett år med full satsing for å bli bedre. Så skal jeg evaluere etter det.

- Hva må du bli bedre på?

– Først og fremst gjelder det å holde seg frisk. Det er en nøkkel. Ellers så må jeg forbedre kapasiteten i sporet. Bunnivået må bli enda høyere, slik at jeg har mer å gå med selv på dager jeg ikke er i toppform.