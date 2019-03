Gir 50 kroner til klubben for hver tilskuer som kommer på kamp

Sport

Denne helgen skal G12-laget til Skaun i aksjon i Skaunhallen lørdag. Den kamp spilles trolig foran stapfulle tribuner i Skaunhallen. Klubbens sponsorer, Sparebank1 SMN og EiendomsMegler1, har nemlig lagt opp til en litt spesiell ramme til denne kampen.

Sponsoren skriver følgende i en pressemelding til Skaun håndballklubb.

«Vi er stolte av å være samarbeidspartnere for dere og vi ønsker derfor å gi en liten ekstra gest til klubben på tampen av en lang sesong. Det er med stor glede, og med en god porsjon stolthet, vi ser at klubben sørger for et fantastisk godt håndballtilbud i vår kommune, år etter år. Tusen takk for en flott innsats.»

«Vi har derfor bestemt oss for at på lørdag kl. 13.30 under G12 kampen, så gir vi i SpareBank 1 SMN og EiendomsMegler 1 i Børsa, 50 kr for hver tilskuer som kommer. Vi oppfordrer også alle tilskuere og de andre sponsorene til å gi 1 kroner eller mer per tilskuer. Vi har foreslått å kalle dette for kronekampen, og skal være et økonomisk bidrag til klubbkassa. Dette kan gjøres via klubbens vipps konto når tilskuertallet foreligger.

Ta med venner og familie på lørdag for å gi et skikkelig bidrag til klubben, i tillegg til at vi får heiet litt ekstra på håndballgutta som skal spille. Vil tro det vil være ekstra gøy for guttene med årets beste tilskuertall i Skaunhallen. Heia Skaun!»

Det kan med andre ord bli ganske folksomt inne Skaunhallen lørdag ettermiddag og det kan gi klingende mynt i kasse til Skaun HK.

Et kjapt regnestykke viser at Skaun vil få inn 10 000 kroner om de klarer å få inn 200 tilskuere til kampen.