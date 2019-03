Byåsen ble for sterke for OIF

Sport

Torsdag kveld reiste Orkanger til Munkvollhallen for å møte topplaget Byåsen Bredde. Dette var en kamp Byåsen måtte vinne for å være med å kjempe om muligheten for opprykk til 1. divisjon. I årets sesong er det Byåsen og Utleira som har utmerket seg som de beste lagene i avdelingen. Duoen kjemper en intens kamp om opprykk og det er langt ned til 3.-plassen på tabellen.

Det ble aldri spesielt spennende med tanke på hvor seieren skulle havne. Byåsen tok initiativet fra start og opparbeidet seg en ganske solid ledelse til pause og ledet 20-11.

Andre omgang ble bedre for OIFs del. Laget hevet seg og spilte jevngodt med serielederen fra Trondheim, men det endte likevel med 33-22-tap.

Orkanger ligger fortsatt på fjerdeplass etter torsdagens kamp. Storhamar jager like bak Orkanger og det er de to lagene som skal gjøre opp om fjerdeplassen i avdelingen. Lagene møtes til toppoppgjør i Orklahallen allerede i dag (lørdag).

Laget: Ann Siri Stokkli (3), Marie Gjerstad (1), Kirsti Lund (1), Kine Landrø (2), Oda Sterten (4), Marthe Togstad (2), Iselin Viggen Røli (1), Silje Solem (1), Emilie Berg Bjerkan (2), Marit Jørgensen, Marthe Rønning, Maja Helland, Mina Løseth (3), Vilde Fagerholt (2).