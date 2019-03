Skauning ble dobbel norgesmester

Sport

Som kjent er det Skaun skytterlag som skal arrangere NM i skifeltskyting i 2020. Som et ledd i dette reiste 14 små og store skauninger til Grodås i Hornindal kommune for å bivåne årets arrangement som gikk av stabelen 23. og 24. mars. Av de 14 som reiste, var det seks stykker som deltok i mesterskapet, og de gjorde det riktig så bra.

Ble norgesmester

Under lørdagens normalprogramm i klasse senior kvinner ble Kristin Våga Fløttum likegodt norgesmester med nesten prikkfri skyting og stor fart i sporet. Erlend Våga Fløttum ble nummer 4 i klasse Senior B. Karl Petter Antonsen ble nummer 2 i klasse eldre rekrutt gutter, og Ingrid Våga Fløttum ble nummer 3 i klasse junior jenter. Ole Steinar Fiske ble nummer 3 i skyttterklasse menn.

Ny NM-tittel

Under søndagens skifeltsprint ble det også NM-tittel til Kristin Våga Fløttum i klasse senior kvinner. Erlend Våga Fløttum vant klasse senior B og fikk premie for beste mesterskapsløper 20 år og yngre. Karl Petter Antonsen ble mester i eldre rekrutt gutter og Ingrid Våga Fløttum ble nummer junior jenter. Pål Eivind Antonsen deltok både i normaldistansen og sprinten i klassen for nybegynner ungdom gutter og ble premiert.

Kristin, Erlend samt Karl-Henrik Brinck fra Byneset skytterlag utgjorde laget til Uttrøndelag skyttersamlag som ble nr 2 i samlagskonkurransen.

Skaun skytterlag hadde et godt utbytte av denne helgen, både med hensyn til arrangementstekniske tips og ikke minst sportslig, skriver klubben i en mail til ST.