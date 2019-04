Storhamar vant kampen om 4.-plassen

Sport

Orkanger har levert sin beste sesong resultatmessig noensinne og skulle i helgen kjempe om 4.-plassen i 2. divisjon avdeling 4. OIF og Storhamar har fulgt hverandre tett mot slutten av denne sesongen. Orkanger har hentet inn en god del poeng etter jul og var forbi på tabellen da det gjensto tre serierunder. Det ble, ikke overraskende, tap borte mot serieleder Byåsen Bredde og dermed var det fordel Storhamar i kampen om 4.-plassen før lagene møttes i Orklahallen lørdag og OIF måtte vinne for å komme foran på tabellen.

Knepent tap

Orkanger som måtte klare seg uten spillende trener Raja Toumi, kom bakpå i første omgang. Gjestene fra Hamar ledet 18–15 etter første omgang. Vertene klarte ikke å snu kampen i andre omgang og Storhamar stakk til slutt av med seieren 26–23 etter en noe målfattig andre omgang.

Storhamar fulgte opp med seier borte mot Sverresborg dagen etter og sikret dermed 4.-plassen i avdelingen når det gjenstår en kamp.

Møter serielederen

I den siste kampen for sesongen, møter Orkanger Utleira hjemme i Orklahallen 14. april. Her kan faktisk Orkanger være med på å avgjøre avdelingen om de slår Utleira i siste kamp og Byåsen Bredde vinner sine to siste kamper. Om Orkanger skulle tape den siste kampen og Gjøvik vinner sin siste kamp, vil Orkanger til slutt ende på 6. plass i årets 2. divisjon.

Disse spilte kampen for Orkanger mot Storhamar:

Ann Siri Stokkli, Marie Gjerstad (2), Kirsti Lund (1), Elisabeth Vollum, Kine Landrø (2), Oda Sterten (8), Marthe Togstad, Silje Solem, Iselin Viggen Røli, Marit Jørgensen, Emilie Berg Bjerkan, Marthe Rønning, Mina Løseth (5), Vilde Fagerholt (4)