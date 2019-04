OIF gjentar suksessen fra i fjor

Sport

Orkanger IF gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer Orklandsmesterskapet i straffespark. Arrangementet ble holdt for første gang i Idrettsparken i fjor. Strålende sol, grilling og en rekke fininnstilte straffeføtter gjorde at den lokale nyvinningen ble en suksess.

Til sammen var det 23 lag som deltok på den noe uhøytidelige cupen og det ble totalt gjennomført 75 straffekonkurranser i løpet av dagen.

Hvert lag består av fem spillere, hvorav en er keeper. Hver spiller (også keeper) skyter en straffe hver, og laget med flest mål vinner. Om det er uavgjort etter at alle har skutt, fortsetter man til et av lagene vinner. Det sparkes på et 11-ermål og underlaget er kunstgress.

Konkurransen spilles etter VM modellen. Det betyr at det starter med innledende runder puljespill, 4 lag per gruppe, hvor de to beste fra hver gruppe går videre til sluttspill.

I sluttspillet er det bare vinneren av kampen som går videre i turneringen. Oppsettet kommer an på antall påmeldte lag.

Det er i utgangspunktet ubegrenset med antall plasser, skriver OIF på sine hjemmesider.