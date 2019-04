Sport

For travinteresserte i orkdalsregionen er skjærtorsdag på mange måter synonymt med påsketrav i Orkdal tråvpark. Årets utgave teller sju løp, derav ett ponniløp.

Hovedretten på menyen blir nok Harald Kvåles minneløp, som teller seks kaldblodshester. Ellers blir det varmblodsløp både for hester med lavt grunnlag og de med noe høyere grunnlag. Og kjøringa avsluttes med et hurtigløp for kaldblodshester, bestående av fire lokale hester: Alsaker Elfax, Lykkje Svarten, Hongslogutten og Vill Solen.