Ampert i åttemålsdrama

Sport

Mandag var sesongen i 6. divisjon også i gang og det var duket for lokaloppgjør mellom Glimt og Svorkmo 2 på Glimt stadion. Kampen åpnet med litt av et målshow. I løpet av de første ti minuttene hadde det blitt scoret fire ganger. Håkon Schei Garberg sendte vertene i føringen, før Joar Vuttudal utlignet like etterpå. Ett minutt senere sørget Jon Anders Rian for å sende Glimt i ledelsen igjen. Da det var spilt ti minutter satte Eivind Alver Selvnes inn 2–2 og kampens fjerde mål.

Resten av omgangen ble en stillingskrig, med flere gode sjanser til begge lag.

Ampert på slutten

Det ble utrolig nok ikke flere mål i den første omgangen, men det tok ikke mye mer enn fem minutter før Selnes sendte Svorkmo 2 i føringen igjen. Da Vuttudal satte inn sitt andre mål til 4-2-ledelse til gjestene så det ut til at Svorkmo skulle dra det hele i land, men Glimt kom sterkt tilbake. Garberg reduserte til 4–3 da omgangen var halvspilt og etter 70 minutter satte Johan Kristoffer Kvam inn 4–4.

På overtid øker temperaturen en smule når Arne Martin Nordvik blir utvist, etter å ha felt en Glimt-spiller i et kontringsforøk, men det endte med poengdeling og 4-4.

- Det er ikke ufortjent når Svorkmo tar ledelsen i andre omgang, men vi spiser oss inn igjen i kampen og får til slutt både redusert og utlignet. Andre omgang preges av vanvittige sjanser til begge lag, med både stolpetreff, tverrliggertreff og redninger på strek. Alt i alt er nok dette en kamp der begge lag nok er misfornøyd med poengdeling, oppsummerer Glimt-trener Odd Ivar Sletvold.

Kampfakta:

6. divisjon avdeling 5

Glimt stadion 22. april

Glimt - Svorkmo 2 4-4 (2-2)

Mål: 1-0: Håkon Schei Garberg (2 min) 1-1: Joar Andre Berg Vuttudal (7 min) 2-1: Jon Anders Rian (8 min), 2-2: Eivind Alver Selvnes str. (9. Min) 2-3: Selvnes (50. min) 2-4: Joar Vuttudal (59 min) 3-4: Håkon Schei Garberg (63 min) 4-4: Johan Kristoffer Kvam (69 min)

Glimt: Håvard Venn Fagerli, Sander Evjen Storsand, Ulf Martinsen, Jon Anders Rian, Joachim Width, Johan Kristoffer Kvam, Odd Ivar Sletvold (c), Vegard Berg Vuttudal, August Indergård (Ole Martin Uthus), Håkon Schei Garberg( Magnus Nikolai Spjøtvold), Jens Viken Lium(Kasper Skjenald Hansen)

Gule kort: Ulf Martinsen (Glimt), Kim Roar Rye (Svorkmo 2)

Rødt: Arne Martin Nordvik (Svorkmo 2)

Stjernebørs:

*** Håkon Schei Garberg

** Sander Evjen Storsand

* Johan Kristoffer Kvam