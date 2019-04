Blodig alvor i serieåpningen

Sport

Tirsdag kveld serieåpnet Meldals damelag mot Ranheim 2 i 4. divisjon på Heggøya kunstgress. Meldal fikk en god start på kampen da Marte Dragset Stene sendte hjemmelaget i føringen. Gjestene slo sterkt tilbake mot slutten av omgangen for etter en drøy halvtime kom utligningen og bare fem minutter senere var Ranheim i føringen.

Ranheim var imidlertid ikke lenge i ledelse for bare minuttet senere utlignet Line Hoel Fossmo til 2–2 og det var også pauseresultatet.

I andre omgang var det Ranheim 2 som kom best i gang og i løpet av de ti første minuttene hadde de scoret to ganger. Det var mye sjanser til begge lag, men det endte med 2-4-tap i serieåpningen på Heggøya.

- En jevn kamp med mange målsjanser, men som dessverre ble preget av flere skader. Men til tross for at to spillere måtte ut med kneskade og ei fikk en skikkelig trøkk over nesen, så ga ikke jentene opp og skaper flere sjanser også mot slutten av kampen, sier Meldal-trener Magne Monseth.

Kampfakta

Fotball

4. div. avd. 2 kvinner

Heggøya kunstgress 23. april

Meldal-Ranheim 2 2-4 (2-2)

Mål: 1-0: Marte Dragset Stene (18. min) 1-1: Ranheim 2 (34. min) 1-2: Ranheim 2 (40. min) 2-2: Line Hoel Fossmo (41. min) 2-3: Ranheim 2 (50. min) 2-4: Ranheim 2 (56. min)

Laget: Linda Stenvik, Line Fossmo, Marte Dragset Stene, Ingrid Snoen, Eline Røttereng, Eva Lilleås, Ingrid Grut, Camilla Borchsenius, June Monseth, Vilde Muan Skagemo, Helene Romundstad. Innbyttere: Oda Ingstad (45 min.), Karen Orre Rye (45 min.), Kjersti Sivertsen (60 min )

Dommer: Fabian Kohl (Orkanger IF)

Stjernebørs:

*** Marte Dragset Stene

** Line Fossmo

* Camilla Borchsenius