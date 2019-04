Slik blir fotballhelga lokalt

Sport

Så langt er det spilt to serierunder i Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon) avdeling 5 hvor Orklas herrelag holder til. Orkla har ikke fått en optimal start på denne sesongen. Det ble exit mot Kolstad (1–4) i den siste kvalifiseringsrunden for cupen. Det har senere blitt fulgt opp med to tap i serieåpningen mot Rosenborg 2 (2–5) og Kongsvinger 2 (1-2).

Orkla møter Tiller på bortebane lørdag, som heller ikke har hatt all verden til sesongstart. Vertene startet med å tape 0–1 hjemme for Nybergsund-Trysil før de ble knust 3–0 av Kolstad forrige helg. Det er med andre ord to revansjesugne lag som møtes på TOBB Arena sør denne lørdagen.

Kan kopiere fjoråret

Om Orkla skulle tape for Tiller i dag, vil de kopiere den svake sesongåpningen som de hadde i fjor. Da ble det tre strake tap før de slo Løten i den fjerde serierunden.

- Vi har ikke satt oss selv i noen kjempeposisjon med tanke på resultat enda, men fordelen i år kontra i fjor er at jeg kjenner spillergruppa bedre i år og de kjenner meg bedre. I det ligger det er at vi er nærmere løsninga nå. Vi vet hvor skoen trykker og har sett gjennom Kongsvinger-kampen en gang og ser at det er mye som fungerer bra, men at vi må jobbe enda hardere for å ta poenga, sier Kammen.

Til tross for Tillers svake sesongåpning, så mener Kammen at de møter et godt lag.

- De ble nummer fire i fjor og har ikke mistet noe fra det laget og heller forsterket litt i vinter. Vi møter et godt fotballag, som har fått dårlig betalt. Tiller har hatt litt folk litt folk ute i åpningen, så det er en helt åpen fotballkamp for vår del, som kan gå begge veier, sier Kammen.

KIL/Hemne sesongåpnet med 2-0-seier mot Byåsen KF i den første serierunden tirsdag denne uken, men lørdag skal damelaget i aksjon for første gang på eget gress denne sesongen. Der møter de Træff som åpnet sesongen med å tape 2–0 hjemme for Molde. Træff er ett av fem lag i 2. divisjon som er ventet å kjempe på øvre halvdel i årets sesong.

Øvrige kamper

I 4. divisjon for herrer skal hele fem lokale lag i aksjon i løpet av lørdagen og søndagen. Lørdag er det Sverresborg-KIL/Hemne, Meldal-Hitra og Trygg/Lade-Svorkmo, mens Byåsen 2-Rennebu og Orkla 2-Tynset spilles søndag.

I 3. divisjon for kvinner skal Orklas damelag møte Tolga-Vingelen/Os/Nansen på bortebane og jakte sesongens første seier.

PS! Fredag kveld spilte Rindal mot Byneset på bortebane og Buvik møtte Støren på hjemmebane. Resultatene fra de kampene finner du på våre nettsider.