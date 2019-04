Ble presset i 90 minutter, men tok alle poengene

Sport

Lørdag ettermiddag hadde KIL/Hemne en tøff bortekamp mot Sverresborg. Gjestene ble liggende mye å forsvare seg i første omgang, men like før pause sendte Magnus Hofset KIL/Hemne ledelsen.

- Vanskelig bortekamp der vi blir liggende mye og forsvare oss mot et Sverresborglag som er vanskelig å spille mot. Vi løser den jobben godt, selv om Sverresborg har ballen klart mest, så slipper de ikke til all verden i 1. omgang. Et par gode muligheter får vi også skapt etter kontring, og scorer på en av de, oppsummerer KIL/Hemne-trener Per Jarle Dalum fra første omgang.

Også i andre omgang er det Sverresborg som styrer mye av kampen, men det er likevel KIL/Hemne som scorer halvveis i omgangen. Håkon Aarvaag satte inn 2-0 fra krittmerket. Hans tredje straffe allerede denne sesongen. Sverresborg stanger og stanger, men klarer ikke å redusere før i det 90. minutt og da var det for sent. Dalum og KIL/Hemne kunne stikke av med alle poenga.

- Kampbildet blir også det samme i 2. omgang, der vi ligger og forsvarer oss tett og er farlige på kontringer. Etter vi tar ledelsen 2-0, løfter Sverresborg seg og spiller mer direkte og det blir mye lange baller som vi må ligge å rydde unna. De siste 10 minuttene har hjemmelaget et enormt trykk på oss og får reduseringen, men vi klarer å stå i mot og tar tre meget deilige poeng, sier Dalum.

Kampfakta

Fotball

4. divisjon avdeling 2

Havstein Kunstgress 27. april

Sverresborg-KIL/Hemne 1-2 (0-1)

Mål: 1-0: Magnus Hofset (45. min) 2-0: Håkon Aarvaag str. (70. min) 2-1: Sverresborg (90. min)

Laget: Marius Moe, Emmanuel Lian, Jonas Meyer, Håvard Bakken, Morten Aunhaug (Espen Bjerknes 46.min) Petter Sødahl, Daniel Kaald Estrin, Erlend Fagerhaug (Morten Aunhaug 75.min) Petter Sødahl (Knut Bugten 82.min), Magnus Hofset (Fredrik Dalum Sødahl 80.min), Håkon Aarvaag

Stjernebørs:

*** Marius Moe

** Jonas Meyer

* Daniel Kaald Estrin