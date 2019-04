Tredje strake tap

Sport

Meldal hadde fått en tøff start på sesongen med to strake tap, men det gikk ikke stort bedre hjemme mot Hitra som til slutt vant 3–0 på Heggøya kunstgress på lørdag.

— En jevn første omgang der Hitra scorer et flott mål ved sin giftige spiss. Andre omgang er Hitra litt hvassere enn oss på alle områder og putter to mål til. Generelt for dårlig over hele linja. Vi løper for lite, tar feil valg, spiller fra oss ballen, blir duellert ut og er rett og slett for svake generelt sett, oppsummerer Meldal-trener Wilhelm Iversen.

Etter Meldals svake start, vil den nye treneren nå gjøre grep.

— Som trener har jeg lært mye disse tre første kampene og sammen med gode råd fra folk som kjenner klubben/spillerne mer inngående, lover jeg forandringer på alle plan. Vi er for dårlige og det tar vi tak i fra og med i dag. Dette kommer spillergruppa til å merke først, så håper og tror vi resultatene vil snu, sier Iversen

Kampfakta

4.-divisjon avdeling 2

Heggøya Kunstgress 27. april

Meldal–Hitra 0–3 (0–1)

Mål: 0–1: Hitra 0–2: Hitra 0–3: Hitra

Laget: Tor Helge Taagvold, Henning Snoen, André Pedersen, Pål Nicolaisen, Mats Elvrum Evensen, Vidar Røttereng, Martin Foss, Einar Rikstad, Robert Midtlyng, Vegard Selnes, Ole Ingar Helgetun

Stjernebørs:

*** Vidar Røttereng

** Tor Helge Taagvold

* Vegard Selvnes