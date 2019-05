Slapp inn tre mål på fem minutter, men vant likevel

Sport

Fredag kveld var det duket for et aldri så lite toppoppgjør i 5. divisjon da Buvik gjestet IL Tempo. Vertene hadde vunnet to og spilt uavgjort en, mens Buvik sto med to seiere av to mulige.

Nyervervelsene Daniel Krogstad og Pål Fredrik Simonsen viste klasse for Buvik, men det som så ut til å bli en komfortabel Buvik-seier ble etter hvert veldig spennende i sluttminuttene.

Halvveis i første omgang sendte Simonsen gjestene i føringen og det var også pauseresultatet.

Spenning på slutten

Det tok bare syv minutter av andre omgang før Krogstad doblet ledelsen og i de 70 minuttet økte Mats Eid Bjørset til 3-0, før Simonsen bare minuttet senere sørget for 4-0 med sin andre scoring.

Litt spenning ble det på slutten da IL Tempo reduserte hele tre ganger i løpet av fem minutter.

Mens IL Tempo jaktet en utrolig opphenting i sluttminuttene, var det i stedet Krogstad som satte siste spikeren i kista og sørget for 5-3.

Kampfakta:

5. divisjon avdeling 3

Romolslia kunstgress 4. mai

IL Tempo-Buvik 3-5 (0-1)

Mål: 0-1: Pål Fredrik Simonsen (22. min) 0-2: Daniel Krogstad (53. min) 0-3: Mats Eid Bjørset (70. min) 0-4: Pål Fredrik Simonsen (71. min) 1-4: IL Tempo (80. min) 2-4: IL Tempo str. (82. min) 3-4: IL Tempo (85. min) 3-5: Daniel Krogstad (90. min)

Buvik: Håkon Buhaug Foldstad, Magnus Gangaune Skirstad, Erlend Mo Rognes, Christian Sommerschild, Mats Eid Bjørset, Ole Tjelle-Heen, Even Nilsen, Daniel Krogstad, Pål Andrè Riaunet, Marcus Nyang, Pål Fredrik Simonsen

Stjernebørs:

*** Daniel Krogstad

** Erlend Mo Rognes

* Pål Fredrik Simonsen