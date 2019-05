Ljøklelsøy har fått ny jobb

Sport

Mandag i forrige uke ble det klart at orkdalingen Roar Ljøkelsøy tar over som hovedtrener for Trønderhopp fra og med neste sesong. Han fikk ikke fortsette som trener for det tyske landslaget etter fjorårets sesong, men ser nå frem til nye oppgaver i Trønderhopp.

– Jeg ser veldig fram til å gå inn i jobben. Trønderhopp er en del av meg og er noe jeg ønsker å være med på og bygge videre. I tillegg er det et VM som blunker litt ekstra i framtiden, sier Ljøkelsøy til Adresseavisen.

VM i Trondheim i 2025 ser mer og mer sannsynlig ut ettersom Trondheim ser ut til å bli eneste søker.

– Det er klart at VM er en ekstra gulrot som henger foran oss, men det er ikke det eneste som betyr noe. Det viktigste er at vi ser at vi har framgang på våre utøvere, men det er ekstra stas med et VM på hjemmebane, sier Ljøkelsøy.

Orkdalingen er klar på hva som skal til for å få frem nye trønderske storhoppere i årene fremover.

– Det handler om å følge med i tiden og se hva verdens beste gjør. Til slutt handler det også om å det gjøre det bedre enn dem. Vi har litt av en jobb foran oss, sier Ljøkelsøy.