Sigrid smadret en 20 år gammel skolerekord

Sport

Sigrid Ytterhus Haugset (20) ble utøver nummer 40 som fikk Innsatspokalen i Rennebu IL. Utdelinga skjedde sist mandag.

I statuttene for Innsatspokalen til Rennebu IL står det blant annet: «Innsatspokalen kan av hovedstyret, i et antall av én per år, tildeles det medlem som siste år har utmerket seg ved idrettslige prestasjoner utover klubbnivå. Samme person kan tildeles pokalen bare én gang, og dersom verdige kandidater ikke finnes i angjeldende år, deles pokalen ikke ut».

Hun er i celebert selskap. Skilegenden Magne Myrmo var den første som fikk idrettslagets anerkjente pokal i 1962. Og 12 år etterpå ble han verdensmester på ski. Vebjørn Rodal fikk den i 1985, og 11 år etterpå ble han olympisk mester på 800-meter.

Haugset er den eneste friidrettsutøveren på nasjonalt nivå i Rennebu IL. Sist en friidrettsutøver fikk pokalen, var for 34 år siden. Dette gjør prestasjonen enda større.

I 2018 hadde hun disse resultatene:

• Nummer tre i NM terrengløp kort løype (2 km) i Osterøy. 7. april

• Nummer tre i NM terrengløp lang løype Brattsberg (4 km) - 14. oktober

• Nummer to på 3000-meter i UM (Ungdomsmesterskap) Overhalla 31. august 2018

• I tillegg deltok hun i Junior-NM på Bislett 24. august på 3000- og 1500-meter

1. juni i år slettet hun også sin egen løyperekord på 3000-meter på Orkdal vidaregåande skole (Follo) med hele 14 sekunder.

- Før Sigrid kom til Follo, hadde den gamle rekorden til Laila Selbæk fra Å i Meldal stått i 20 år. Laila løp på 10.37 i 1997, og tida 10.20 (Sigrid) er en meget god prestasjon, opplyser Runar Flønes, som har hatt rennbyggen som elev.

I tillegg til Innsatspokalen, mottok 20-åringen også Orkla sparebank Talentstipend. Det siste ble delt ut av Liv Heidi Uvsløkk og Terje Sletvold.