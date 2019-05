«Orklas Messi» med drømmescoring

Sport

Etter å ha åpnet sesongen med tap i de to første kampene, var det torsdag kveld endelig klart for sesongens første trepoenger for Orkla FK-damene.

– Med kledelig beskjedenhet og «full objektivitet» vil jeg fremheve at førsteomgangen, i all vesentlighet, ble ført av oss selv om Ranheim alltid fremstod som en trussel, sier Orkla-trener Tom Åge Dahl.

Heidi og Messi

Til tross for misnøye med egen prestasjon, gikk Orkla til pause med ledelse 2-0, etter scoringer av Marit Hamel og en drømmescoring av Heidi Slupphaug.

– Mange vil sikkert trekke på smilebåndet om jeg skulle sammenligne Heidi Slupphaug med selveste Messi. Jeg lar det være, selv om du er god, Heidi. Men det Heidi gjorde i det 21. minutt kunne selv ikke Messi gjort bedre, sier treneren.

Kampen ble avgjort tidlig i andre omgang, etter to mål av Heidi Slupphaug. Etter trenerens oppstramming i pausen, slapp dessverre hjemmelaget seg ned igjen, og slapp bortelaget inn i kampen - til dels.

– Begge målene til Ranheim kom som følge av at vi igjen er for puslete og utydelige i klareringspillet vårt på egen første tredjedel. Klareringene blir for tafatte, uryddige og ender for ofte i beina til motstander som dog skal ha ros for gode gjenvinninger.

Nærmere kom ikke Ranheim. Dermed kunne Dahls kompani juble for årets første seier.

Kampfakta

Orkla - Ranheim 4-2 (2-0)

Mål: 1-0 Hamel, 2-0 H. Slupphaug, 3-0 H. Slupphaug, 4-0 A. Slupphaug, 4-1 Sagstad, 4-2 Beversmark

Orkdalsbanken stadion, 9. mai, 3. divisjon kvinner avdeling 2

Orkla: Aas, Øien, Bergan, Frengen, Øyen, Volden, Lund, Mortensen, A. Slupphaug, Forren, H. Slupphaug. Gjessing, Fagerholt, Olsen, Andaas, Haugbjørg og Hamel spilte også.

Stjernebørs:

*** Mariell Øyen

** Elise Aas

* Anita Slupphaug