Sørget for seier mot topplag

Sport

Lørdag reiste KIL/Hemne for å møte topplaget Hitra på bortebane. Vertene lå på andreplass etter å ha tatt ni av tolv poeng på de fire første kampene, men det hindret ikke Per Jarle Dalums mannskap å gå respektløst til verks.

Hjemmelaget kom likevel best i gang og tok ledelsen etter 11 minutter. KIL/Hemne blir presset høyt og mister ballen på egen halvdel ofte det første kvarteret. Etter at 1. omgang er halvspilt tar Kil/Hemne mer over og styrer banespillet i større grad, og har rimelig god kontroll på det som skjer. Anders Singsdal Volden sørger for at det står 1-1 til pause.

Kampbildet forsterker seg utover i andre omgang og det tar ikke mer enn fire minutter før Singsdal Volden scorer sitt andre mål og sender KIL/Hemne i føringen. Med et kvarter igjen å spille øker Jonas Meyer ledelsen til 3-1 og det blir også sluttresultatet.

- Godt gjennomført bortekamp for vår del, der vi etter en ruskete start spiller oss til en trygg 3-1-seier, sier KIL/Hemne-trener Per Jarle Dalum.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Hitra idrettspark 11. mai

Hitra-KIL/Hemne 1-3 (1-1)

Mål: 1-0: Hitra (11. min) 1-1: Anders Singsdal Volden (30. min) 1-2: Singsdal Volden (49. min) 1-3: Jonas Meyer (72. min)

Laget: Keeper: Marius MoeForsvar: Emmanuel Lian, Jonas Meyer, Håvard Bakken, Espen Bjerknes (Tor Bugten 60.min)Midtbane: Erlend Fagerhaug, Daniel Kaald Estrin, Morten AunhaugAngrep: Petter Sødahl jr (Isaias Mebrahtu 80.min), Magnus Hofset, Anders Singsdal Volden (Fredrik Dalum Sødahl 70.min)

Gule kort: Erlend Fagerhaug og Daniel Kaald Estrin (KIL/Hemne)

Røde kort: Johan Slåttavik Andersen (Hitra)

Stjernebørs:

*** Daniel Kaald Estrin

** Anders Singsdal Volden

* Erlend Fagerhuag