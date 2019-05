Først tapte de utrolig 16-målskamp, så tok de poeng mot topplag

Sport

Meldals damelag spilte to kamper sist uke. Onsdag kveld var det hjemmekamp mot Sverresborg som endte som stort målbonanza. Meldal tapte til slutt 5–11 etter at Marte Dragset Stene scoret tre og Camilla Borchsenius og Line Fossmo scoret ett.

Søndag spilte damelaget bortekamp mot Malvik 2 som hadde vunnet alle kampene før møtet med Meldal. Det ble etter hvert en meget spennende kamp.

Malvik, som kanskje hadde sett resultatet fra onsdagen fadese, ble tatt på senga av et Meldalslag som var i føringa hele 1. omgang. Etter et kvarter scoret Marte Dragset Stene på straffe og 10 minutter senere headet Line Hoel Fossmo inn 2–0. Malvik reduserte til 1–2 like før pause.

I 2. omgang ble det svært spennende og Meldal leverte mye godt spill og skapte gode sjanser, men Malvik fikk utlignet til 2–2 et kvarter ut i omgangen og dette ble også sluttresultatet. Uansett meget sterkt å ta poeng borte mot ett av topplagene i avdelingen.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2 kvinner

Abrahallen 12. mai

Malvik 2-Meldal 2–2 (1-2)

Mål: 0-1: Marte Dragset Stene str. (14. min) 0-2: Line Fossmo (23. min) 1-2: Malvik 2 (41. min) 2-2: Malvik 2 (59. min)

Laget: Linda Stenvik, Line Fossmo, Marte Dragset Stene, Ingrid Snoen, Ingrid Grut, Helene Romundstad, Eva Lilleås, Camilla Borchsenius, Marit Bjørkøy, Liv Merete Volden, Ingrid Skjølset Ustad

Stjernebørs:

*** Eva Lilleås

** Marte Dragset Stene

* Line Fossmo