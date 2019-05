Nå er datoen for statueavdukingen av trenerlegenden satt

Sport

På et årsmøte i 2014 ble det klart at det både skulle settes opp en statue utenfor Lerkendal og at «Borggården» utenfor Lerkendal skulle bli omdøpt til Nils Arne Eggens plass. Det sistnevnte har allerede blitt gjennomført, men statuen som etter planen, helst skulle være ferdig i 2015, i alle fall være på plass før klubbens 100-årsjubileum i 2017, har latt vente på seg.

Nå er imidlertid datoen for avdukingen klar og kunstneren Errol Fyrileiv har ovenfor Dagbladet røpet enkelte detaljer rundt avstøpningen av tidenes Rosenborg-trener.

Prominente gjester

Før kampen mellom Rosenborg og Vålerenga 16. juni skal selve avdukingen finne sted. Etter planen skal selvsagt hovedpersonen selv, Nils Arne Eggen være til stede med flere andre prominente gjester, deriblant Lars Lagerbäck, Per Joar «Perry» Hansen, Arne Scheie, Drillo og gamle spillere.

Kunstneren sier følgende om statuen som skal ruve på Nils Arnes plass:

- Nils Arne er blitt en voksen mann. Jeg har valgt å portrettere ham slik han var for 25–30 år siden. Det er sånn de fleste kjenner ham: Aktiv på sidelinja med gestikulerende hender. Ryggen vil være vendt mot stadion. Han kommer til å henvende seg mot bykjernen og til folk som er på vei til kamp, sier han til dagbladet.

To meter høy

Fyrileiv har valgt å gjøre Eggen høyere enn det han er i virkeligheten slik at han ikke skal komme bort.

- Nils Arne er 175 centimeter høy. Jeg har forlenget ham til to meter. Plinten – overgangen mellom statue og sokkel – er sju centimeter. Tar vi med sokkelen på 80 centimeter, blir statuen i underkant av tre meter høy, sier han.

Eggen var, ikke overraskende, skeptisk da planene ble offentliggjort i 2014.

- Du vet jo hva jeg synes om dette, Tove, var Eggens umiddelbare svar til daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Senere har han blitt mer positiv til statuen og sa følgende til NRK.

- Jeg ser på meg selv som et beskjedent symbol på alle som har vært med – og det er mange – og gjort Rosenborg til det klubben er i dag. Derfor har jeg først sagt «tja» og nå «ja».