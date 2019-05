Tok sesongens første seier mot «Team Northug»

Sport

Orkanger hadde fått en tøff sesongstart med tap i de to første seriekampene, men mandag kveld tok de årets første seier. Motstander var Petter Northugs nye lag, Munkholmen IF. Den tidligere langrennshelten var ikke med i troppen, men broren Even Northug startet kampen.

Det var Orkanger som kom best i gang og tok ledelsen ved John Arne Rekstad etter bare to minutter. Jonas Solbu doblet ledelsen like etterpå. Tre minutter senere reduserte hjemmelaget og det var også pauseresultatet.

I andre omgang scoret Munkholmen selvmål før Osman Qobadipour økte til 4-1 for Orkanger. Kvarteret før slutt reduserte vertene nok en gang, men det hindret ikke OIF-seier.

- Etter en tøff sesongstart kom årets første seier, med 4-2 over Munkholmen i en kamp vi stort sett kontrollerer, men der vi slipper Munkholmen inn i kampen i et par perioder. Men alt i alt mye positivt å ta med seg, noe som lover godt for fortsettelsen, sier OIF-trener Nils-Helge Garli.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 5

Tempe gress 20. mai

Munkholmen IF-Orkanger 2-4 (1-2)

Mål: 0-1: John Arne Rekstad (2. min) 0-2: Jonas Solbu (23. min) 1-2: Munholmen (26. min) 1-3: Selvmål (53. min) 1-4: Osman Qobadipour (60. min) 2-4: Munholmen (73. min)

Laget: Magnus Isdal Langholm, Osman Qobadipour, Roman Loj, Anders Ustad, Jonas Solbu, Sander Halvorsen, Nils-helge Garli Hegvik, Kenneth Sommervold, John Arne Rekstad, Mihretab Tekeste Abrha, Jens Mathias Jenssen Richter

Stjernebørs:

*** Anders Ustad

** Jonas Solbu

* Osman Ghobadi