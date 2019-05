Denne karen skal forsøke å senke Svorkmo i kveld

Sport

I kveld spiller Svorkmos andrelag 6. divisjonskamp mot Munkholmen IF, også kjent som MILF. Det er det nyoppstartede laget til Petter Northug som gjester Svorkmo stadion onsdag kveld.

For første gang denne sesongen er hovedpersonen (Petter Northug) selv med i troppen og står oppført som kaptein før møtet med Svorkmo.

I tillegg til Petter er også brødrene Even og Tomas Nothug tatt ut i troppen.

Det har ikke blitt plukket nevneverdig med poeng for verken Svorkmo 2 eller Munkholmen IF, så det er mer eller mindre snakk om et bunnoppgjør i 6. divisjon.

Munkholmen har vunnet en av sine fire første kamper (10-1 mot Rindal 2), mens Svorkmo 2 fortsatt har til gode å vinne en kamp denne sesongen. De står med to poeng etter to uavgjortkamper på sine fire første oppgjør.