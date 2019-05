Northug i flytrøbbel da Svorkmo leverte festfotball foran rekordpublikum

Sport

Mandag kveld var det duket for et aldri så lite bunnoppgjør mellom Svorkmo 2 og Munkholmen IF (MILF) i 6. divisjon avdeling 5 på Svorkmo stadion. Knappe 200 tilskuere hadde tatt turen til stadion, mest sannsynlig fordi den tidligere skistjernen, Petter Northug, sto oppført som kaptein i lagoppstillingen til det nyoppstarta laget MILF.

Da kampen startet var det ingen Petter å se, men brødrene Even og Tomas var likevel i startelleveren. Ifølge MILF-treneren hadde Northugs fly fra Oslo blitt kansellert like før avgang og dermed uteble trekkplasteret.

Tilskuerne fikk likevel oppleve festfotball fra Svorkmos andrelag. MILF som bare hadde nok spillere til å stille lag, fikk det tøft fra start og lå under med 3–0 etter bare 12 minutter. Svorkmos første omgang var bortimot et sammenhengende angrep som til slutt resulterte i at det sto 6–0 til pause.

I andre omgang ble vondt til verre da MILF ble redusert til ti mann da omgangen var 40 sekunder gammel. Til tross for at bortimot halvparten av tilskuerne fra første omgang hadde forduftet i pausen hadde Svorkmo noen godbiter på lager også i andre omgang.

Stian Karlsen leverte kampens og kanskje årets mål da han klistret en ball i krysset på halv volley fra 25 meter og til slutt satte Vegard Skjølberg et verdig punktum da han curlet inn 10–0 på overtid i andre omgang.