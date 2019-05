Ble overrasket på fotballtrening

Sport

Butikksjefen på Obs Bygg på Orkanger, Lars Ole Rindal, delte nylig ut drakter til Glimts 8-årslag da spillerne var samlet til trening. Coop Norge skal dele ut 1 000 draktsett i år. En av de heldige klubbene som nå får flunkende nye drakter var altså Glimt. Coop deler hvert år ut et visst antall gratis fotballdrakter til aldersbestemte idrettsklubber over hele landet. To ganger i året er det mulig for klubbene å søke om å få nye drakter gjennom Coops draktkampanje.

Hvert draktsett består av drakt, shorts og strømper til 18 spillere. Hvert lag får også et keeper-sett og tre trenertrøyer, samt 18 markeringsvester.