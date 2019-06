Treneren avgjorde kampen

Sport

Rennebu og Hitra lå omtrent likt på tabellen før lørdagens kamp, på henholdsvis 5. og 7. plass, og en kunne på forhånd forvente seg et jevnt og tett oppgjør. Rennebu hadde lagt bak seg en meget solid kamp mot Trygg/Lade forrige hjemmekamp, mens de trolig spilte sesongens dårligste match mot Heimdal forrige helg.

Flere stolpetreff

Det var Rennebu som åpnet klart best, og hadde flere skudd i både stolpe og tverrligger før det var gått et kvarter, uten at ballen ville i mål. Etter hvert jevnet spillet seg noe ut, det var mange dueller uten at lagene skapte så mye resten av omgangen. En i overkant pirkete dommer gjorde også sitt til at spillet ble oppstykket og uten flyt, og lagene gikk til pause på 0-0.

Treneren avgjorde

I andre omgang sjokkåpnet Rennebu med scoring etter få minutter, der spillende trener Håvard Hårstad Meslo sørget for ledelse til hjemmelaget. Herfra og ut var det stort sett enveiskjøring mot bortelagets keeper, og Rennebu kunne lett ha puttet både ett og to mål til, men det ville seg ikke helt foran mål. De hadde likevel full kontroll på kampen, Hitra hadde et par langskudd på tampen, uten at de heller fikk uttelling på disse. Hitra fikk for øvrig en mann utvist etter et røft møte med keeper Tormod Eggan, heldigvis kom Rennebu sin keeper seg raskt på beina igjen.

Dermed endte kampen 1–0 til Rennebu, som dermed klatret opp til 4. plass på tabellen.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Frambanen gress 1. juni

Rennebu-Hitra 1–0 (0-0)

Mål: 1-0: Håvard Meslo (48. min)

Laget: Tormod Eggan, Jo Andreas Flå, Christian Ilvang, Stian Merket, Markus Nyberg, Ola Andreas Hoel, Øystein Østerås, Arne Gunnes, Ole Gunnes, Aslak Nyvold, Håvard Hårstad Meslo (Erlend Gorseth, 88 min)

Gule kort: Ola Andreas Hoel, Rennebu + ett til Hitra

Røde kort: Roar Strand Hansen (Hitra)

Stjernebørs:

*** Ola Andreas Hoel

** Øystein Østerås

* Tormod Eggan