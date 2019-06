Kortene haglet i lokaloppgjøret i Idrettsparken

Sport

Orkanger tok imot Svorkmo 2 til lokaloppgjør i 6. divisjon i Idrettsparken mandag kveld. Svorkmo tok sin første seier for sesongen sist mandag etter en oppløftende 10-0-seier mot Munkholmen. Orkanger sto også bare med en seier før kampen mot Svorkmo, også de slo Munkholmen (4-2).

Kortene haglet

Det ble en jevn og tøff batalje mellom lagene og ikke minst en ganske fysisk kamp. Dommeren måtte til slutt dele syv gule og ett rødt kort før kampen var over. Første omgangen forble målløs, men i andre omgang løsnet det litt. Etter 65 minutter sendte Henrik Holden Svorkmo 2 i føringen. Kvarteret før slutt ble Orkanger redusert til ti mann da Anders Ustad fikk sitt andre gule kort.

To straffer

Kampen sto og vippet da Svorkmo fikk straffe to minutter før full tid. Kim Roar Rye var sikker fra krittmerket og doblet ledelsen.

Helt på tampen fikk også Orkanger straffe. Lars Junior Garberg satte ballen i mål, men reduseringen kom for sent for Orkanger som til slutt måtte se seg slått av Svorkmos andrelag.

- Det var en tøff og jevnspilt kamp der Svorkmo trekker det lengste strået. Kampen var preget av mye dueller og ikke så mye finspill. Vi burde ha klart å få med oss poeng i denne kampen, men marginene er ikke på vår side, sier OIFs spillende trener Nils-Helge Garli Hegvik.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 5

Idrettsparken gress 3. juni

Orkanger-Svorkmo 2 1–2 (0-0)

Mål: 0-1: Henrik Holden (65. min) 0-2: Kim Roar Rye str. (88. min) 1-2: Lars Junior Garberg str. (93. min)

OIF: Magnus Isdal Langholm, Osman Qobadipour, Roman Loj, Anders Ustad, Jonas Solbu, Mustaf Sharif Abdirahman Mohamed, Nils-helge Garli Hegvik, Jens Mathias Jenssen Richter, Mihretab Tekeste Abrha, Mohamed Ali Ahmed, Sander Halvorsen

Svorkmo 2: Henrik Kvernberg, Marcus Karlsen, Stian Karlsen, Eivind Alver Selvnes, Runar Hestnes, Martin Bolme, Torodd Asphjell, Even Selvnes, Kim Roar Rye, Arne Martin Nordvik, Joar Andre Berg Wuttudal

Gule kort: Mustaf Sharif Abdirahman Mohamed, Jens Mathias Jenssen Richter og Anders Ustad x 2 (Orkanger) Runar Hestnes, Per Olav Jensen og Arne Martin Nordvik (Svorkmo 2)

Røde kort: Anders Ustad (Orkanger)

Stjernebørs OIF:

*** Mohamed Ali Ahmed

** Magnus Isdal Langholm

* Sander Halvorsen

Stjernebørs Svorkmo 2:

*** Eivind Alver Selvnes

** Marcus Karlsen

* Arne Martin Nordvik