Etter seks strake tap viser Svorkmo storform

Sport

Sist torsdag tok Svorkmo sesongens første seier da de knuste Røros 6–2 på hjemmebane, men laget trenge fortsatt poeng for å klatre opp fra nedrykksstriden. Torsdag kveld reiste laget til Hitra i jakten på tre nye poeng.

Vertene tar ledelsen etter et lite kvarter på et langskudd, men Joar Andre Berg Wuttudal sørget for at Svorkmo kunne gå til pause med 1-1.

- Veldig jevn 1. omgang hvor det er mye kriging, spesielt de første 30 minuttene. De får et enkelt mål på et langskudd, men vi utligner med en flott avslutning av Joar Andre, etter et godt forarbeid av John Grønvoll. De siste 10 minuttene presser vi for et mål til, men mangler det siste lille på den siste tredjedelen. Vi går til pause med en god følelse om at her er det muligheter, forteller Svorkmo-trener Gøran Aakerholm.

Avgjørelsen

Svorkmo fortsetter å trykke på for en avgjørende scoring og skaper noen halvsjanser både i spill og på dødball, uten å få uttelling. Når timen er passert får Svorkmo et gunstig brudd høyt opp i banen, og Jarl Oscar Mykkelgård spiller igjennom Frank som er sikker alene med keeper og sender Svorkmo i ledelsen.

Svorkmo fortsetter å styre kampen, men de siste ti minuttene setter hjemmelaget til et voldsomt trykk, men Svorkmo står imot og tar sin andre strake seier.

- En enorm seier hvor vi viser skikkelig moral og snur kampen fra 1–0 til 1–2. Vi viste på forhånd at det kom til å bli en krig, og den krigen vant vi. Deilig å dra hjem med tre poeng i denne kampen. Viktig seier med tanke på tabellen. Og en skikkelig lagseier. En ekstra honnør til Stian Karlsen som starter sin første kamp for a-laget, og leverer varene veldig bra. I tillegg er det flere fra benken som kommer inn som ikke har spilt så mye i år som er med på å krige i land en trepoenger, sier Aakerholm.

Kampfakta

4. divisjon menn avdeling 2

Hitra kunstgress 5. juni

Hitra-Svorkmo 1–2 (1-1)

Mål: 1-0: Hitra (13. min) 1-1: Joar Andre Berg Wuttudal (34. min) 1-2: Frank Olav Gaustad (63. min)

Laget: Even Rønningsbakk, Bjørn Normann Aasen, Espen Westberg, Gøran Aakerholm, Stian Karlsen, Ola Rustli Solhaug, Martin Aakerholm, Andreas Laksøyen Opphaug, Joar Andre Berg Wuttudal, John Grønvoll, Frank Olav Gaustad

Dommer: Leif Magne Betten (Utleira IL)

Gule kort: Bjørn Aasen og Jarl Oscar Mykkelgård (Svorkmo) + Ett til Hitra

Stjernebørs:

*** Bjørn Aasen

** Espen Westberg

* Ola Solhaug