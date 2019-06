Bydde opp til målfest i 25 varmegrader

Sport

Tirsdag kveld var det duket for et aldri så lite lokaloppgjør i 6. divisjon da Rindal tok imot Glimt i 25 varmegrader på en overraskende fin robotklippet Rinnvollen stadion. Det var gjestene fra Råbygda som kom klart best i gang. Før det var spilt ti minutter hadde August Indergård satt ballen i mål to ganger og Glimt hadde fått en drømmeåpning.

Snudde kampen

Men Rindal ristet raskt av seg kalddusjen og slo tilbake. Vidar Grøset sørget for redusering bare minutter senere og kort tid etter stor det 2–2 da Bjørnar Nerland satte ballen i mål. Rindal ga seg ikke med det, for helt på tampen av første omgang satte Fredric Talgø inn 3–2 og hjemmelaget hadde snudd kampen.

Drama på slutten

Vondt ble til verre for Glimt da Stian Kooyman satte inn 4–2 ti minutter ut i andre omgang, men da våknet Glimt igjen og Kasper Skjenald Hansen reduserte med et kvarter igjen av ordinær tid. Fem minutter før full tid så det ut til at Glimt skulle få med seg poeng da Jon Anders Rian satte inn 4–4. Slik ble det imidlertid ikke. To minutter senere sørget Anders Møkkelgård for at Rindal 2 stakk av med alle poengene.

- Vi styrer det meste av banespillet, og skaper flere halvsjanser, brenner noen kjempesjanser i kjent Glimtstil, før vi endelig får hull på byllen igjen ved Kasper Skjenald Hansen. Jon Anders Rian lykkes endelig på en dødball etter 84 minutter, og lagene er like langt igjen enn så lenge. At kampen avgjøres på dødball imot mot Rindal, står vel skrevet i stein. Vi ryker på et surt bortetap, der vi nok en gang føler vi får dårlig betalt for innsatsen, oppsummerer Glimt-trener Odd Ivar Sletvold.

Rindal 2 har gjort sakene sine bra så langt i sesongen og ligger på tredjeplass med ti poeng etter torsdagens seier. Glimt ligger på syvendeplass av ni lag med fire poeng så langt.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 5

Rinnvollen gress 6. juni

Rindal 2 – Glimt 5–4 (3-2)

Mål: 0-1: August Indergård (6. min) 0-2: August Indergård (11. min) 1-2: Vidar Grøset (17. min) 2-2: Bjørnar Nerland (19. min) 3-2: Fredric Talgø (39. min) 4-2: Stian Koiyman (55. min) 4-3: Kasper Skjenald Hansen (73. min) 4-4: Jon Anders Rian (84. min) 5-4: Anders Møkkelgård (86. min)

Glimt: Håvard Venn Fagerli, Sander Berg Leknes (Markus Gridseth Ebbesen), Vegard Berg Vuttudal, Jon Anders Rian (Jens Viken Lium), Joachim Width, Lars Husdal (Ole Martin Uthus), Odd Ivar Sletvold (c), Robin Hope Syrstad, August Indergård (Kasper Skjenald Hansen), Sander Storsand Evjen, Håkon Schei Garberg (Lars Gøran Dromnes)

Dommer: Fabian Kohl (Orkanger IF)

Stjernebørs:

*** Joachim Width

** August Indergård

* Lars Husdal

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255