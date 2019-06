Keeperen avgjørende da de tok sesongens andre seier

Sport

Torsdag kveld tok Meldal imot Strindheim 3 på Heggøya kunstgress. To mål av Line Fossmo i første omgang og flere gode redninger av keeper Linda Stenvik gjorde at Meldal kunne gå til pause med 2-1-ledelse. I andre omgang fortsatte Meldal det gode spillet og Camilla Borchsenius sørget for 3–1 tidlig i andre omgang. Kvarteret før slutt sørget Marte Dragset Stene for 4–1 før Strindheim fikk et trøstemål på slutten.

- God laginnsats i varmen på Heggøya, gjør at vi har kontroll på kampen. Vi får et mål imot mot slutten, men alt i alt en kjempekamp, der alle vil vinne duellene. Artig med mye publikum i dag også, det hjelper på innsatsen, sier Meldal-trener Magne Monseth.

Kampfakta

4. divisjon kvinner avdeling 2

Heggøya kunstgress 6. juni

Meldal-Strindheim 3 4–2 (2-1)

Mål: 1-0: Line Fossmo (3. min) 1-1: Strindheim 3 (7. min) 2-1: Fossmo (14. min) 3-1: Camilla Borchsenius (50. min) 4-1: Marte Dragset Stene (75. min) 4-2: Strindheim 3 (89. min)

Laget: Linda Stenvik, Kristin Mogset, Ingrid Grut (Kjersti Sivertsen) Eva Lilleås, Ingrid Snoen, Marte Dragset Stene, Line Fossmo, Vilde Skagemo (Marte Dragset) Ingrid Skjølset Ustad (Liv Merete Volden) Helene Romundstad, Camilla Borchsenius

Stjernebørs

*** Linda Stenvik

** Eva Lilleås

* Line Fossmo