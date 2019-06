Nasjonalt ridestevne i Orkdal Tråvpark

Sport

Den 8.–9. juni 2019 arrangerer Sunna Islandshestforening et stort, nasjonalt ridestevne på Orkdal Tråvpark.

Sunna Islandshestforening er et lokallag under Norsk Islandshestforening, og retter seg mot islandshestinteresserte i Sør-Trøndelag og på Nordmøre med Orkdal som foreningens geografiske sentrum.

Sunna Islandshestforening arrangerte Sunnamót for første gang, med stor suksess, i 2016. Og i år deltar 44 ekvipasjer, fra hele landet, til start.

Gædingakeppni er en islandsk konkurranseform av tradisjonell art. Rytterne rir, og viser frem hesten sin i ulike gangarter, hvor de dømmes av Gædingadommere. Konkurransen er kjent for å være publikumsvennlig, med mye fart og flotte hester.

Stevnet vil inkludere klasser for barn, ungdom, ungrytter, senior og for fritidsryttere. Til og med de aller minste kan delta, sammen med mor eller far, i vår leie-klasse.

- Sunna Islandshestforening ønsker alle som har lyst til å oppleve islandshesten velkommen til Orkdal Tråvpark i helga. Stevnet er åpent for publikum fra morgenen lørdag den 8. mai og vi håper mange har lyst til å komme og se på. Det er muligheter for å kjøpe grillmat, kaffe og kaker i kiosken, sier Elin Skiphamn i Sunna Islandshestforening.