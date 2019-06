Skikongen herjet ikke like mye på Glimt stadion som han gjorde under Oslo-VM

Sport

6.divisjonslaget til Glimt i Råbygda i Orkdal spilte mandag kveld en tilsynelatende vanlig seriekamp. Motstander var Munkholmen fra Trondheim.

Til tross for et relativt lavt nivå fotballmessig, hadde et ekstra antall publikummere møtt opp. Årsak: Petter Northug er stjernespiller på Munkholmen.

Skikongen briljerte ifølge sikre kilder imidlertid langt mindre på Glimt stadion enn han gjorde med ski på beina under VM på ski i Oslo i 2011, der han tok flere gull. Han kom ikke på scoringslista en gang. Men stas var det likevel, blant annet for barna som fikk tatt en selfie med Northug etter kampen.

Resultatet endte 7-1 til bylaget. Glimt ligger nå som nummer åtte av totalt ni lag i avdelinga, som også huser andr elokale lag som Svorkmo 2, Rindal 2 og Orkanger.

Mandag 17. juni er det for øvrig lokaloppgjør i Idrettsparken mellom Orkanger og Glimt. Det kan bli en knallhard batalje.