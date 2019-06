Fikk gult kort etter ellevill matchvinnerfeiring

Sport

Rennebu kom skjevt ut borte mot Røros fredag i forrige uke. Hjemmelaget tok ledelsen midtveis i første omgang og det holdt seg til pause. I andre omgang var det et langt mer påslått Rennebu-lag og det tok ikke mer enn to minutter før spillende trener Håvard Meslo satte inn utligningen.

Kvarteret før slutt får hjemmelaget en utvisning og da skjer det mye i sluttminuttene. Ole Gunnes setter en straffe i mål ti minutter før full tid, men Røros slår tilbake med ti mann og utligner med fem minutter igjen på klokka.

Men Rennebu var sterkest til slutt, for helt på tampen setter Erlend Haugerud Gorseth inn 3-2 før han drar av seg drakta i en ellevill feiring og blir tildelt et nokså fortjent gult kort. Det klarer nok Gorseth å leve med for Rennebu stakk til slutt av med alle poengene.

Det gjør at Rennebu nå ligger på 4. plass i 4. divisjon med 17 poeng og det er fire poeng ned til 5. plass som har en kamp mindre spilt. Det er liten tvil om at Rennebu er i ferd med å etablere seg som et topplag i 4. divisjon denne sesongen.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Øra kunstgress 8. juni

Røros-Rennebu 2-3 (1-0)

Mål: 1-0: Røros (22. min) 1-1: Håvard Meslo (47. min) 1-2: Ole Gunnes str. (79. min) 2-2: Røros (83. min) 2-3: Erlend Haugerud Gorseth (86. min)

Laget: Martin Skamfer Bjerkås, Jo Andreas Flå, Christian Ilvang, Stian Merket, Markus Nyberg, Ola Andreas Hoel, Øystein Østerås, Arne Gunnes, Ole Gunnes, Aslak Nyvold, Håvard Hårstad Meslo

Gule kort: Ole Andreas Hoel, Ole Gunnes og Erlend Haugerud Gorseth (Rennebu) + Ett til Røros

Rødt kort: Kristian Skott Haugen (Røros)

Stjernebørs:

*** Erlend Haugerud Gorseth

** Ola Andreas Hoel

* Ole Gunnes