Lekte seg i 13-målskamp

Orkla kom fra en oppløftende 7-2-seier borte mot Hitra sist kamp og fulgte opp med å kjøre over KIL/Hemnes andrelag. Laget som «bare» scoret ni mål på sine fem første kamper har nå scoret hele 17 mål på to kamper.

God kontroll

Orkla-damene tok tak i kampen fra start og ledet 2-0 da første omgang var halvspilt etter at Heidi Slupphaug og Elisabeth Forren hadde scoret hvert sitt. Gjestene reduserte så en gang før samme Slupphaug økte til 3-1 og Marit Hamel sørget for at det sto 4-1 til pause.

Overkjøring

I andre omgang så det ut til at Orkla skulle slippe KIL/Hemne inn igjen i kampen. To kjappe scoringer etter hvilen sørget for ny spenning og 4-3. Det varte imidlertid ikke lenge. For det neste kvarteret scoret Orkla hele fire ganger og ledet 8-3 halvveis i andre omgang. På tampen sørget Mariell Øyen og Heidi Slupphaug med sitt fjerde mål for at det til slutt ble hele 10-3.

- Jeg var litt bekymret for at vi kunne gå på et lite bananskall, men det skulle vise seg at bekymringen min var unødvendig. Bortsett fra fire minutter i andre omgang, så styrte vi denne kampen. I sum en flott maktdemonstrasjon i form av hard jobbing i presset og masse spill i lengderetning i et tempo motstanderen aldri klarte å henge med på. På minussiden så er det altfor mange balltap i for oss utsatte og farlige områder da først og fremst på sentralt på egen banehalvdel. Mot et bedre lag kunne vi ha blitt mye hardere straffet enn det K/H evnet, sier Orkla-trener Tom Åge Dahl.

Kampfakta

3. divisjon kvinner avd. 2

Orkla Sparebank stadion 10. juni

Orkla-KIL/Hemne 2 10-3 (4-1)

Mål: 1-0: Heidi Slupphaug (21. min) 2-0: Elisabeth Forren (24. min) 2-1: Trine Strønstad (35. min) 3-1: Slupphaug (38. min) 4-1: Marit Hamel (45. min) 4-2: Alvilde Ulfsnes (48. min) 4-3: Strønstad (49. min) 5-3: Hamel (51. min) 6-3: Slupphaug (54. min) 7-3: Forren (61. min) 8-3: Forren (64. min) 9-3: Mariell Øyen str. (80. min) 10-3: Slupphaug (86. min)

Laget: Elise Aas, Hedda Bergan, Sanne Olsen, Ida Frengen, Mariell Øyen, Astrid Larssen Volden, Sunniva Blåsmo Haugbjørg, Marie Gjelsten Mortensen, Marit Hamel, Elisabeth Forren, Heidi Slupphaug

Gult kort: Victoria Forren, Orkla FK

Stjernebørs:

*** Heidi Slupphaug

** Elisabeth Forren

* Marit Hamel