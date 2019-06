Sport

Orkanger tok mandag kveld en sterk borteseier mot Sandstad/Hitra 2. Mandagens motstander ble trukket seks poeng før sesongen og er dermed bedre en tabellsituasjonen tilsier.

OIF tok ledelsen like før pause etter et selvmål av hjemmelaget. I andre omgang trygget Benjamin Haugen Gjengstø og Lars Junior Garberg ledelsen slik at OIF til slutt vant 3-0.

- En solid gjennomført kamp, der vi kontrollerer fra start til mål. Hele laget fortjener honnør etter årsbeste både når det gjelder innsats og prestasjon, oppsummerer OIF-trener Nils Helge Garli.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 5

Sandstad Gras 10. juni

Sandstad/Hitra 2-Orkanger 0–3 (0-1)

Mål: 0-1: Selvmål (45. min) 0-2: Benjamin Haugen Gjengstø (74. min) 0-3: Lars Junior Garberg (84. min)

Laget: Magnus Isdal Langholm, Osman Qobadipour, Roman Loj, Jens Fredrik Andersen, Øyvind Henningsen, Mustaf Sharif Abdirahman Mohamed, Lars Junior Garberg, Jens Mathias Jenssen Richter, Benjamin Haugen Gjengstø, Sander Halvorsen, Kenneth Sommervold

Dommer: Jens Ole Selnes (Kolstad Fotball)

Stjernebørs:

*** Benjamin Gjengstø

** Anders Wormdal

* Magnus Langholm