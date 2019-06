Fikk 10 000 kroner: – Ekstremt viktig å opprettholde dette tilbudet

Sport

Orkanger Diamonds og U & IL Glimt er teknisk arrangør for cupen som er et samarbeid med Trøndelag fotballkrets. Cupen er såkalt tilrettelagt fotball som er for folk som ikke passer inn på vanlige fotballag.

– Som sponsor for både arrangementet og i samarbeid med Lions Club, vil vi dele ut noe «småtteri» til Orkanger Diamonds, sier sponsoransvarlig Terje Sletvold.

I august skal spillerne delta på landsturneringen på Stjørdal, og i den anledningen hadde Sletvold med seg enda en overraskelse, i tillegg til «småtteriet».

– Derfor vil jeg gi 10 000 kroner til Orkanger Diamonds, fra Orkla sparebank. Dette er en påskjønnelse for det arbeidet dere gjør. Dere dekker et stort geografisk område, og jeg tror der er det eneste laget sør for Trondheim.

– Det er ekstremt viktig å opprettholde dette tilbudet, for det dette er virkelig ekte idrettsglede!