Her ble det skutt en uslåelig rekord

Sport

Furumostevnet i baneskyting ble for føste gang avholdt av Orkland Ytre skytterlag 7-8. juni. Orkland Ytre er fra 1. januar 2019, et nytt skytterlag sammenslått av Geitanes og Lensvik/Selven skytterlag. Og det ble utført store idrettsprestasjoner på Furumostevnet.

Fullt hus

Kim-André Aannestad Lund fra Jondalen skjøt like godt fullt hus, 350 poeng med 22 sentrumstiere, og smadret med det banerekorden til Edvin Aamodt med to poeng. Dermed er Furumoen en av forholdsvis få baner på landsbasis med banerekord på 350 poeng på 200 meter. Lund er den i Norge som har opnådd 350 poeng desidert flest ganger, dette var den fjortende.

Esten Skårild Heim/Hemne sørget for at Lund fikk lokal kamp om seieren. Esten åpnet med 150 poeng på 15-skudden. Så ble det to 9,9 på 10 skudden, før det ble fullt hus på omgangen. Knallskyting og likt poengmessig med den gamle banerekorden.

Det ble også prestert bra på 100 meter. Lokalt fremhever vi seier til Bjarne By fra Skaun i klasse V65 med 349 poeng og 25 sentrumstiere.

Resultater:

Klasse 3-5: 1. Kim-André Aannestad Lund, Jondalen (5) 350, 2. Esten Skårild, Heim/Hemne (5) 348, 3. Ingeborg Rosøy, Heim/Hemne (5) 342, 4. Erlend Aas, Mostadmark (5) 339, 5. Tore Egil Halse, Halsa (Nordmør) (4) 339, 6. Arnfinn Berdal, Rindal (5) 339, 7. Roar Saksvik, Orkla (5) 338, 8. Erlend Burø Sæther, Andenes (5) 335, 9. Christen Sjøvold, Malvik (5) 335, 10. Stian Nergaard, Orkland Ytre (3) 332, 11. Trond S Nergaard, Orkland Ytre (3) 332, 12. Britt Helen Holtan, Orkland Ytre (5) 327, 13. Anders Dyrnes, Smøla (4) 327, 14. Torkil Hopmark, Smøla (5) 323, 15. Frode Sæther, Andenes (4) 320, 16. Tor I. Laugen, Skaun (4) 318, 17. Eiliv Grostad, Orkland Ytre (3) 313, 18. Birger Meistad, Orkla (5) 230, 19. Bernt Olaf Aune, Heim/Hemne (4) 223

V55: 1. Arne Grøtting, Oslo Østre 346, 2. Øystein Antonsen, Orkla 342, 3. Nils-Inge Holmeset, Trondhjems 337, 4. Emil Haugan, Mostadmark 337, 5. Åsmund Skårild, Heim/Hemne 336, 6. Torkil Berg, Trondhjems 335, 7. Oddbjørn Bolme, Rindal 224

Klasse 1: 1. Pål Steinar Nervik, Selbu 239, 2. Bjørn Isdal, Orkland Ytre 224, 3. Erik Wesche, Orkland Ytre 180

Klasse 2: 1. Roy Halseth, Malvik 343, 2. Rune Tiller, Klæbu 230

Rekrutt: 1. Anton Trøa Olsen, Stordalen 341

Eldre rekrutt: 1. Joakim Skauge, Skaun 334

Junior: 1. Aleksander Trøa Olsen, Stordalen 348, 2. Åsmund Saksvik, Orkla 303

Eldre Junior: 1. Sondre Saksvik, Orkla 339

V65: 1. Bjarne By, Skaun 349, 2. Einar Thoresen, Hommelvik 347, 3. Even Langli, Rindal 344, 4. Roger Lindgren, Stordalen 343, 5. Arne Almskår, Rennebu 340, 6. Per Magnar Nervik, Mostadmark 239

V73: 1. Fridtjof Dypveit, Nidaros 350, 2. Jostein W. Hoseth, Rennebu 349, 2. Oddvar Frengen, Byneset 349, 4. Even Kjøsen, Meldal 348, 5. Rolf Strand, Orkland Ytre 344, 6. Eivind Selnes, Orkland Ytre 340, 7. Egil Magne Damli, Orkland Ytre 337, 8. Leif Singstad, Nidaros 236

