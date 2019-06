Vil samle personer med diabetes i Knyken

Sport

Diabetesforbundet Trøndelag arrangerer en landsdekkende treningssamling for personer med diabetes type 1 i Knyken den siste helga i september.

Det er flere år siden entusiasten Per Kattem fra Orkanger lanserte ideen om ei treningshelg for personer med diabetes nettopp i Trøndelag. Ideen var å skape en arena for trening innenfor de riktige rammene for den som har sykdommen. Knyken kom tidlig opp som en glimrende arena for arrangementet.

Per har de siste to årene hatt med seg Harald Birkeland fra Melhus i arbeidet med å bygge opp denne helga.

De har fått med seg den svenske landslagsløperen i langrenn, Robin Bryntesson. Han har selv diabetes type 1, men har trosset sykdommen, og skilter i dag med tre junior-VM-gull og syv seire i FIS-renn.

— Vi ønsker å lære av Robin, og lære de med diabetes det han står for som landslagsutøver med diagnose; «alt er mulig», sier de to.

Presse grenser

Dette blir ei helg med fokus på mye trening og riktig kosthold, sier Hilde Weltsch, leder av Diabetesforbundet Trøndelag. Vi åpner for at interesserte fra hele landet kan delta, understreker hun, og legger til at dette er et helt nytt konsept som er såpass interessant at hun tror Knyken kan bli fylt opp av interesserte personer med diabetes denne helga.

— Her skal det være fullt fokus på trening, kost og ikke minst på; hvor langt kan en person med diabetes presse kroppen? Hva tåler vi av belastning? Dette er essensielle spørsmål i vår hverdag, sier Hilde Weltsch.

Trening god effekt på sykdommen

Helga vil omfatte følgende temaer: workshop, bootcamp, teori ved Bryntesson, fjelltur, erfaringsutveksling, faglig informasjon om tekniske hjelpemidler, «Knyken Rundt» og «den store syretesten».

Per Kattem sier at det kanskje er ukjent for uinnvidde, men de fleste med diagnosen diabetes kan trene forholdsvis hardt, og trening har enorm effekt på sykdommen.

Harald Birkeland legger til at det jobbes hardt for å gjøre klart til den store «happeningen» i Orkdal, og de forteller at de er i rute, og forventer at interesserte melder seg i hopetall.